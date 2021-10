Europa League Leverkusen muss in Sevilla den Schalter umlegen

Zweikampfstarke Rückkehrer

Helfen könnten dabei die Rückkehrer Robert Andrich und Exequiel Palacios, die für die Partie am Donnerstag in der andalusischen Metropole im Kader stehen und als zweikampfstarke Spieler beim Tabellenachten der spanischen Liga dringend benötigt werden. Beide Teams gewannen ihre ersten beiden Spiele gegen Ferencvaros Budapest und Celtic Glasgow und kämpfen um Platz eins in der Gruppe G. Denn nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für das Achtelfinale, der Zweite muss den Umweg über die Zwischenrunde nehmen.

Ganz ohne personelle Sorgen gehen die Leverkusener allerdings nicht in die nächsten beiden Partien in Spanien und beim 1. FC Köln am nächsten Sonntag im rheinischen Derby (15.30 Uhr/DAZN). Neben Charles Aranguiz, der mit einer Wadenverletzung einige Wochen ausfällt, waren auch Timothy Fosu-Mensah, Julian Baumgartlinger, Zidan Sertdemir und Emrehan Gedikli nicht mit an Bord.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker - Palacios, Demirbay - Paulinho, Wirtz, Diaby - Alario

Betis Sevilla: Rui Silva - Bellerin, Bartra, Gonzalez, Miranda - William Carvalho, Guardado - Joaquin, Fekir, Canales - Borja Iglesias

Schiedsrichter: Bartosz Frankowski (Polen)

© dpa-infocom, dpa:211020-99-665443/4