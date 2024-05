Am Wochenende hatten sie in Leverkusen noch dem Rekord gefeiert, als erster Club eine komplette Bundesliga-Saison ohne Niederlage beendet zu haben. Doch dass ihre unglaubliche Serie im 52. Spiel ausgerechnet in einem Finale endete, schmerzte alle sehr. Das Triple hat sich mit einem Schlag erledigt - und der Frust saß tief. "Niederlagen in Finals vergisst man nicht so leicht", sagte Trainer Xabi Alonso. "Leider ist unser Plan nicht aufgegangen. Das wird keine einfache Nacht für uns."

Alonso: Wir hatten mal einen schlechten Tag

So, wie die Saison über fast alles für Bayer lief, so lief in Irland fast alles gegen die Werkself. "Wir hatten mal einen schlechten Tag. Aber es schmerzt, dass es in so einem wichtigen Spiel passiert", sagte Alonso. "Heute hat uns einfach vieles gefehlt."