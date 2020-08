Europa League Lukaku und Co. mit Rekorden ins Finale gegen Sevilla

Rekord-Torjäger II: Lukaku wechselte erst im vergangenen Sommer von Manchester United zu Inter. Und er könnte am Freitag endgültig Erinnerungen an Ronaldo wecken. Der brasilianische Mega-Star, zweimaliger Weltmeister und dreimaliger Weltfußballer, erzielte in seinem Premieren-Jahr für die Mailänder 1998 insgesamt 34 Pflichtspiel-Tore - und gewann mit dem Verein am Ende den UEFA-Cup. Es war der bis heute letzte Titel in diesem Wettbewerb. Lukaku steht seit Montag bei 33 Pflichtspiel-Toren.

Doch am Ende warnte selbst der euphorische Conte sein Team vor Übermut. "Wir sollten das Ergebnis nicht überbewerten", sagte er: "Viele von uns erleben zum ersten Mal so ein Spiel, Sevilla hat darin viel Erfahrung." Die Andalusier gewannen den Wettbewerb alleine seit der Umbenennung in Europa League 2009 dreimal, seit 2006 insgesamt fünfmal. Inter holte seinen letzten Titel überhaupt 2011, den italienischen Pokal. Und könnte nur am Freitag noch ein ganzes Jahrzehnt ohne Trophäe verhindern.

