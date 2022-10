Europa League Remis gegen Piräus: Freiburg vorzeitig im Achtelfinale

Da Verfolger Karabach Agdam im Parallelspiel beim FC Nantes zudem 1:2 verlor, haben die Freiburger den Gruppensieg vor dem letzten Spieltag sicher und ersparen sich so nach dem Jahreswechsel die Playoff-Runde. Youssef El-Arabi traf vor 33.600 Zuschauern in der 17. Minute für Piräus, Lukas Kübler gelang in der 3. Minute der Nachspielzeit noch der Freiburger Ausgleich. Piräus' Osseynou Ba sah in einer hektischen Schlussphase noch Gelb-Rot.

Freiburg mit viel Ballbesitz und wenig Chancen

SC-Coach Christian Streich hatte im Vergleich zum 2:0 gegen Werder Bremen in der Liga am vergangenen Wochenende hinten wieder von einer Dreier-/Fünfer- auf eine Viererkette umgestellt und den offensiven Ritsu Doan anstelle von Außenverteidiger Kiliann Sildillia in die Startelf beordert. Die Gäste, die seit Ende September vom Spanier Míchel trainiert werden, traten defensiv deutlich disziplinierter auf als noch unter dessen Landsmann und Vorgänger Carlos Corberán, mit dem sie das Hinspiel 0:3 verloren hatten.