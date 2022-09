Europa League Nach Traumstart: Freiburg im Hexenkessel von Piräus eiskalt

Der Fußball-Bundesligist gewann bei Olympiakos Piräus nach einer souveränen Vorstellung mit 3:0 (2:0) und steht nach zwei Spieltagen in der Gruppe G bei der Maximalausbeute von sechs Punkten - so viele hatte er bei seinem Aus in der Saison 2013/2014 nach allen sechs Vorrundenpartien zusammen.

"Wir waren heute einfach besser"

Nicolas Höfler (5. Minute) und Doppeltorschütze Michael Gregoritsch (25., 53.) trafen für die klar überlegenen Freiburger, die zum Auftakt der Gruppenphase 2:1 gegen Aserbaidschans Meister Karabach Agdam gewonnen hatten. Griechenlands Rekordchampion Olympiakos steht weiterhin bei null Zählern. "Wir waren heute einfach besser", sagte Gregoritsch dem TV-Sender Sport2. Man habe "in den richtigen Momenten" die Tore erzielt und in der Tabelle "jetzt eine super Situation", so der österreichische Nationalstürmer. Auch SC-Trainer Christian Streich sah eine "gute Leistung" seiner Mannschaft und empfand den Sieg als "verdient". Die Chancen der Freiburger, in der Europa League zu überwintern, sind dadurch auf jeden Fall gestiegen.