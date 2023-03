Europa League Thorsby will gegen Saint-Gilloise an Ajax-Spiel anknüpfen

"Das Ajax-Spiel war eine sehr positive Erfahrung. Es war mein bestes Spiel bisher", sagte der 26 Jahre alte Norweger vor dem Spiel gegen den belgischen Spitzenclub Royale Union Saint-Gilloise am heutigen Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+). "Da habe ich gezeigt, wer ich bin und was ich dem Team geben kann. Und natürlich will ich das noch viel mehr zeigen."

Thorsby hatte im Hinspiel der Zwischenrunde bei Ajax Amsterdam (0:0) zum ersten Mal in dieser Saison neunzig Minuten auf dem Feld gestanden und eine starke Leistung gezeigt. "Das war ein gutes Comeback nach allem, was passiert ist. Das ist das Level, auf dem ich immer spielen möchte."