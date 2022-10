Europa League Union will die Wende - Malmö-Spiel "richtungsweisend"

Null Punkte holten die Köpenicker, die in der Fußball-Bundesliga überraschend weiter die Tabelle anführen, in den bisherigen zwei Partien in der Europa League. Die Ausbeute von Malmö: nicht besser.

Dennoch wies Berlins dänischer Torwart Frederik Rönnow auf die große europäische Erfahrung der Gastgeber hin. In der vergangenen Saison hatten es die Schweden bis in die Champions League geschafft. Die Gruppenphase endete aber ernüchternd: In einer Gruppe mit Juventus Turin, dem FC Chelsea und Zenit St. Petersburg schaffte Malmö ein Remis - 1:1 zu Hause gegen St. Petersburg. In den weiteren fünf Partien traf Malmö nicht einmal, kassierte aber 13 Gegentore und schied mit einem Punkt aus.