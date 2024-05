Dafür, dass die Römer - völlig unabhängig von einer vielleicht veränderten Philosophie nach dem Abgang des streitbaren Trainers José Mourinho - am Donnerstag in Leverkusen (21.00 Uhr/RTL) nicht wieder so aufreizend auftreten können, hat der deutsche Meister selbst gesorgt. Denn nach dem Leverkusener 2:0-Sieg in der Ewigen Stadt müssen die Italiener nun selbst aktiv werden. Doch in Leverkusen stellt man sich dafür vermehrt auf Nickeligkeiten und Provokationen ein.

Hitzige Römer, coole Leverkusener

"Sicher werden sie nicht von Anfang an so auf Zeit spielen wie im Vorjahr", sagte Sportchef Simon Rolfes. Und ergänzte mit einem Lachen: "Ob es viel ruhiger wird, weiß ich aber nicht." Denn schon im Hinspiel war zu spüren, dass mit der Erfahrung des Vorjahres bei Bayer noch eine Rechnung offen ist. Und dass die Roma mit ihren Mitteln dagegenhielt. "Wir haben die Provokation gut in Energie umgemünzt und sind nicht dumm geworden", sagte Nationalspieler Robert Andrich, Schütze des zweiten Tores: "Aber ich denke, im Rückspiel wird es auch noch mal heiß hergehen."