Europa "The Square" ist Gewinner des Europäischen Filmpreises

Nachrichten-Ticker

04:50 CDU-Vorstand berät über Linie für erstes Gespräch mit SPD

Berlin - Die CDU will ihre Linie für das erste Treffen über eine mögliche neue große Koalition mit der SPD abstecken. Dazu kommt der CDU-Vorstand um Kanzlerin Angela Merkel am Abend in Berlin zusammen, nachdem der SPD-Parteitag Ja zu ergebnisoffenen Gesprächen für eine Regierungsbildung gesagt hat. Am kommenden Mittwoch wollen sich die Spitzen von Union und SPD zum Ausloten von Gemeinsamkeiten treffen. Förmliche Sondierungsverhandlungen könnten Anfang Januar starten. Führende Unionspolitiker hatten die SPD vor überzogenen Forderungen gewarnt.

04:44 "The Square" ist Gewinner des Europäischen Filmpreises

Berlin - Die schwedische Satire "The Square" ist in Berlin als bester europäischer Film des Jahres ausgezeichnet worden. Der Film von Ruben Östlund erhielt zuvor bereits die Goldenen Palme beim Festival in Cannes. Die schwarze Komödie ist auch im Rennen um den Auslands-Oscar dabei. Beim Europäischen Filmpreis gab es gleich sechs Trophäen, darunter in den Sparten Drehbuch, Regie, Szenenbild und beste Komödie. Bester Schauspieler wurde Östlunds Hauptdarsteller Claes Bang. Alexandra Borbély wurde für ihre Rolle in dem ungarischen Film "Körper und Seele" als beste Schauspielerin geehrt.

03:50 Arabische Liga: USA haben sich "isoliert"

Kairo - Die arabischen Länder haben ihre Kritik an Washington wegen der Jerusalem-Entscheidung bekräftigt - konnten sich aber nicht auf konkrete Gegenmaßnahmen einigen. Die Außenminister der Arabischen Liga bezeichneten die umstrittene Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, als "hinfällig". Generalsekretär Ahmed Abul Gheit rief alle dazu auf, Palästina als Staat anzuerkennen und Ost-Jerusalem als seine Hauptstadt. Seit der umstrittenen US-Entscheidung kommt es zu Unruhen.

03:47 Musiker Chris Rea bricht auf der Bühne zusammen

Oxford - Der britische Sänger Chris Rea ist bei einem Konzert zusammengebrochen. Der 66-Jährige fiel bei einem Auftritt in Oxford während eines Songs mit seiner Gitarre in der Hand zu Boden. Das berichten Augenzeugen. Das Konzert wurde abgebrochen. Die Rettungskräfte bestätigten, dass ein Patient ins Krankenhaus gebracht worden sei. Sein Zustand sei "stabil". Erst im vergangenen Jahr hatte Rea einen Schlaganfall erlitten. Das Gitarrespielen fiel ihm danach schwer.

03:09 Fraktionen wollen Hilfe für Opfer von Terroranschlägen verbessern

Berlin - Die Bundestagsfraktionen von Union, SPD, FDP und Grünen wollen sich für einen besseren Opferschutz bei Terroranschlägen einsetzen. Laut "Bild am Sonntag" wollen die vier Fraktionen in der kommenden Woche einen entsprechenden Antrag beschließen. Als wichtigste Maßnahme sollten auf Bundes- und Länderebene zentrale Anlaufstellen eingerichtet werden, an die sich Terroropfer und deren Angehörige wenden können. Hintergrund ist der Anschlag vom Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten, der sich am 19. Dezember jährt.