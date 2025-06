Auch in Zürich ist ein Konzert geplant, in Birmingham möchte er auf einem Festival auftreten. Das erste Konzert in Deutschland steht am 15. August in Köln an. Der Vorverkauf soll am Donnerstag, 15.00 Uhr, starten. Mit welchen Ticketpreisen Fans rechnen müssen, sagte eine Sprecherin von Live Nation zunächst nicht.

Erste Tour in Europa seit 2019

Die Tour ist laut Veranstalter die erste nach Europa und Großbritannien seit 2019. In den vergangenen beiden Jahren war Drake live vor allem in Nordamerika zu sehen, Anfang des Jahres folgten Konzerte in Australien.