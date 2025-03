Europa und die USA unter Trump: Autor Illies: Europa sollte sich von den USA loslösen

Europas eigenes Wertesystem hochhalten

Natürlich sei sein Rundumschlag "genauso maßlos übertrieben wie der willfährige Import von Ideen und Produkten in den sieben Jahrzehnten davor", betont Illies. "Aber vielleicht ist es doch der richtige Impuls, um damit anzufangen, nun unser eigenes Wertesystem hochzuhalten – und in die USA zu exportieren. Also Humanismus statt Menschenverachtung, Gewaltenteilung statt Willkür, Respekt statt Einschüchterung."

Süffisant schreibt der 53-Jährige schließlich: "Was also tun, wenn Trump die Einfuhrzölle auf französischen Champagner und Cognac um lockere 200 Prozent erhöhen will? Uns freuen. Denn dann können wir den herrlichen französischen Champagner, von dem bislang etwa 10 Prozent in die USA gingen, endlich ganz alleine trinken und müssen ihn nicht mehr mühsam über den Atlantik schiffen." Champagner statt Starbucks und den europäischen Binnenmarkt anheizen, das müsse die Devise sein, meint Illies.