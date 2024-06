Berlin/Paris - Am 9. Juli soll die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 zum ersten Mal ins Weltall fliegen - etwa vier Jahre später als ursprünglich geplant. Wie die europäische Raumfahrtagentur Esa am Mittwoch in Berlin ankündigte, soll es am 9. Juli den ersten Startversuch vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana aus geben. "Die Ariane 6 markiert eine neue Ära der autonomen, vielseitigen europäischen Raumfahrt", sagte Esa-Chef Josef Aschbacher. "Mit ihrem Start wird sie Europas unabhängigen Zugang zum Weltraum wiederherstellen."