Europäische Union Polen zur Einhaltung der EU-Regeln aufgefordert

Die polnische Christdemokratin und EU-Abgeordnete Roza Thun äußerte ebenfalls massive Kritik an der Regierung ihres Landes und dem Urteil des Verfassungsgerichts. Was die polnische Regierung mache, falle auf alle Polen zurück, auch jene, die aufgrund der Entscheidung extrem besorgt und nicht damit einverstanden seien, sagte die EU-Abgeordnete in den ARD-"Tagesthemen". Das Urteil des Verfassungsgerichts sei eine politische Entscheidung und werde politische Folgen haben. "80 Prozent der Polen wollen in der EU bleiben und sind demokratisch orientiert", betonte Thun. Am Wochenende seien in vielen Städten Proteste geplant: "Die Leute sind extrem mobilisiert."