Europameisterschaft Deutsche Basketballer starten EM-Reise mit Ziel Medaille

"Frankreich und Slowenien müssen sich auch einen Kopf machen über Deutschland", sagte Schröder vor dem Start am Donnerstagabend (20.30 Uhr/Magentasport) gegen Frankreich. Zum Pluspunkt soll das Heimpublikum werden: Erst die rund 18.000 Fans in der Vorrunde in Köln, dann die Finalrunde, die ab dem 10. September ausschließlich in Berlin steigt.

Wagner: "Es ist eine Super-Ehre, dabei zu sein"

Um dort dabei zu sein, muss das Nationalteam in der kniffligen Sechsergruppe unter die besten Vier kommen. Bundestrainer Gordon Herbert verlor deshalb nach der Ankunft in Köln nicht viel Zeit und vertiefte an seinem Laptop in der Hotel-Lobby die Vorbereitung auf Frankreich. "Das Team sieht gut aus und freut sich auf Donnerstag. Wir müssen noch besser werden", forderte Herbert, für den die EM das erste große Turnier wird. Das 90:71 über Slowenien und Doncic am Sonntag in München war zwar ein Mutmacher. Nach der kolossal misslungenen WM 2019 mit dem Vorrunden-Aus gibt es aber noch einiges mehr gutzumachen.