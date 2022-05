Europapokal Mit Mourinho ins Glück: AS Rom gewinnt Conference League

Mourinho hat nach dem Sieg im Premieren-Finale der neu geschaffenen Conference League als erster Trainer die Titel in den drei aktuellen europäischen Fußball-Clubwettbewerben gewonnen. Beim 1:0 (1:0) gegen Feyenoord Rotterdam entschied Nicolo Zaniolo vor 21.690 Zuschauern mit seinem Treffer in der 32. Minute das erst in der zweiten Halbzeit spannende Endspiel.

Der 59 Jahre alte Mourinho wahrte damit seine makellose Finalbilanz. Nach den Triumphen mit dem FC Porto im UEFA-Cup 2003 und in der Champions League 2004, mit Inter Mailand in der Königsklasse 2010 und mit Manchester United in der Europa League 2017 gewann er sein fünftes Europacup-Endspiel. Es war der erste Europacup-Sieg für ein italienisches Team seit Mourinhos Erfolg mit Inter vor zwölf Jahren.