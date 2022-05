Europapokal "Perfect one" und "Only one": Mourinho setzt Bestmarken

Bierdusche für Mourinho

Mourinho wird eigentlich "The Special One" genannt, nach diesem Spiel würde aber auch "The Perfect One" oder "The Only One" passen. Denn der 59 Jahre alte Mourinho wahrte seine makellose Finalbilanz auf internationaler Bühne. Nach den Triumphen mit dem FC Porto im UEFA-Cup 2003 und in der Champions League 2004, mit Inter Mailand in der Königsklasse 2010 und mit Manchester United in der Europa League 2017 gewann er auch sein fünftes Europacup-Endspiel.