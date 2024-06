Währen der Wahl

Die Stimmabgabe für die Europawahl gestaltete sich auch in Lörrach deutlich einfacher als für die gleichzeitig stattfindenden Kommunalwahlen. Während für den Lörracher Gemeinderat 32 Stimmen und den Kreistag zwölf Stimmen abgegeben werden konnten, war es bei der Europawahl nur eine Stimme.

Yvette Heinze, Teamleiterin Ratsarbeit und betriebliches Gesundheitsmanagement, hatte am Sonntag im Lörracher Rathaus schon alle Hände voll zu tun. Obwohl sie am Nachmittag noch zahlreiche Briefwähler-Umschläge aus dem Briefkasten am „Langen Egon“ herausfischte, rechnete die Wahl-Ansprechpartnerin zu dieser Zeit mit weniger Briefwählern – es seien wohl mehr Menschen in direkt ins Wahllokal gegangen, so ihre Prognose.

Im Rathaus befanden sich die Briefwahlunterlagen. Foto: Marco Fraune

Für die Abwicklung der Wahlen befanden sich ab dem frühen Morgen zahlreiche Aktive im Einsatz. Mehr als 400 Wahlhelfer waren gefragt. 27 Urnenwahllokale im Stadtgebiet sowie 27 Briefwahllokale im Rathaus waren eingerichtet.

Im Wahllokal

Schon um 7 Uhr startete der Dienst von Tom Leischner, der hauptamtlich in Lörrach als Leiter der Volkshochschule tätig ist. „Die Menschen freuen sich, dass sie wählen dürfen“, schilderte er bei der Stippvisite unserer Zeitung in der Sporthalle der Eichendorffschule, wo die Wahlbezirke 9 und 10 eingerichtet waren. Bis 13 Uhr dauerte sein Dienst, als Vorsitzender des Wahllokals musste er aber ab 18 Uhr dann nochmals ran – dann stand die Auszählung der Europawahl-Stimmen an. Mit aktiv war dabei die zweite Schicht der Wahlhelfer. Denn diese löste um 13 Uhr die vorherigen Mitstreiter ab. Gemeinsam merkten sie schnell, dass die CDU Platz 1 zurückerringen, die Grünen verlieren.