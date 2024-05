Mit Musik locken

Zum Flashmob um 12.30 Uhr bringen sich sechs junge Musiker von der städtischen Musikschule in Position. Gekonnt spielen sie die Melodie zur „Ode an die Freude“, die Hymne der EU. Oberbürgermeister Jörg Lutz betont vor den Versammelten: „Wir möchten hier in Lörrach die positiven Seiten Europas herausstellen. Wenn jemand Europa gut finden muss, dann wir hier.“ Im Gespräch am Stand schließt sich die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller seinen Worten an. „Ich möchte das Angebot hier nutzen, um mit den Menschen in einen Dialog zu treten. In unserer lebendigen Grenzregion ist Europa von großer Bedeutung.“

Frank Tomazzoni (links), OB Jörg Lutz und Sabine Hartmann-Müller werben für Europa. Foto: Marianne Rittner

Daniela Maier von den Freien Wählern Lörrach unterstützt die Kampagne. Sie ist Mitglied des Kreisverbands Lörrach der Europaunion und bekräftigt, dass es bei der Europawahl nicht um Parteistimmen gehe, sondern letztlich um lebenspraktische Themen. „Wenn man den Menschen dies bewusst macht, können auch Unentschlossene von der Wichtigkeit der Wahl überzeugt werden.“