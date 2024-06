Ergebnisse in den Ortsteilen

Ihr bestes Ergebnis fuhr die CDU mit 42,2, Prozent in Gersbach ein. Die Grünen können mit 16,4 Prozent in Wiechs auf die meisten Anhänger zählen. Die SPD hatte in Enkenstein mit 18,6 Prozent die besten Karten. Die AfD kam in Fahrnau mit 18,3 Prozent auf das beste Ergebnis. In der Kernstadt lag die CDU mit 22 Prozent ebenfalls vorn – verbuchte hier aber zugleich ihr schlechtes Ergebnis. Dafür kam die AfD hier mit 17,2 Prozent auf den zweithöchsten Stimmanteil, gefolgt von Grünen (15,5) und SPD (14,3).

Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung lag bei beachtlichen 62 Prozent: Gut 9000 der 14 600 Wahlberechtigten hatten ihre Stimme abgegeben. 2019 waren es 58 Prozent gewesen.

In diesem Sinne war die Wasserstandsmeldung ganz zutreffend, die das Wahlhelferteam im Theodor-Heuss-Gymnasium gegen 16 Uhr abgab: „Gerade ist es etwas ruhiger“, hieß es da – und das, wo doch gerade alle drei Wahlkabinen belegt waren und die nächsten Wähler schon in der Tür standen. Hieß im Klartext: „Den ganzen Tag war hier richtig was los, und wir haben eine ordentliche Wahlbeteiligung“, so die vorläufige Bilanz – die sich letztlich als zutreffende erwies.