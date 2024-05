Mit einem Informations- und Mitmachangebot wird die Tour am Dienstag, 21. Mai, in der Zeit von 12 bis 17 Uhr in Lörrach auf dem Egon-Hugenschmidt-Platz vor dem Rathaus Station machen. Die Besucher haben Gelegenheit, mit zahlreichen europapolitisch Engagierten aus Stadt und Region ins Gespräch zu kommen, sich über die EU und die Europawahlen zu informieren und auch Wünsche und Kritik an Politik und Verwaltung zu richten. Für Spiel, Spaß und Informationen sorgen ein EU-Quizrad, ein Europa-Riesenpuzzle, ein Ausflug per Virtual Reality in das EU-Parlament und in die Landesvertretung in Brüssel, eine Torwand und eine Fotobox.