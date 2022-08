Wie schon bei den deutschen Meisterschaften Ende Juni in Berlin trat die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz nur an ihrem Spezialgerät Stufenbarren sowie am Sprung an. Am Barren erhielt sie wie Kim Bui 14,200 Punkte, womit beide auf Final-Kurs lagen. Pauline Schäfer-Betz startete lediglich am Schwebebalken und am Boden. Im Mehrkampf-Einzel werden die Medaillen bereits am Donnerstagabend vergeben.