Europol Ermittler zerschlagen Netzwerk großer Schleuser-Bande

Insgesamt seien 39 Personen festgenommen worden, darunter drei mutmaßliche Drahtzieher. Am Dienstag wurden demnach 18 Männer in vier deutschen Bundesländern gefasst. Die Bande soll allein seit 2021 rund 10.000 Menschen in Schlauchbooten über den Ärmelkanal nach Großbritannien geschmuggelt haben.

"Unseren Ermittlungsbehörden ist heute ein harter Schlag gegen das menschenverachtende, skrupellose Geschäft der Schleuserbanden gelungen", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser der Deutschen Presse-Agentur. Diese Banden nutzten die Not der Menschen aus. "Sie nehmen ihnen oft alles, was sie noch haben. Sie bringen Menschen in höchste Lebensgefahr", sagte die SPD-Politikerin.