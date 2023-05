Eurovision Song Contest ESC-Finale startet: Deutschland hofft auf Lord Of The Lost

Eigentlich hätte laut den Regeln des Wettbewerbs die Musikshow in der Ukraine über die Bühne gehen sollen, weil das Land mit der Band Kalush Orchestra im vergangenen Jahr gewann. Wegen des russischen Angriffskrieges wäre eine Show mit viel internationalem Publikum aber zu gefährlich gewesen. Großbritannien ist als Zweitplatzierter eingesprungen. Rund um den ESC-Austragungsort am Mersey-Fluss war die britische Polizei mit Streifen und Patrouillenbooten stark präsent.

Österreich legt los

Als erster von 26 Songs stand der Auftritt Österreichs an. Das Frauenduo Teya & Salena ("Who the hell is Edgar?") ist mit einem eingängigen Beat und einem Text über die Not von Autoren im Rennen.