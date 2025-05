Er höre "Baller" auch oft in den jungen Radio-Programmen. "Wenn ich auf das Teilnehmerfeld schaue, dann gehört der Song ganz klar zu den modernsten."

Deutschland tritt beim ESC-Finale in der Schweiz am 17. Mai mit dem Pop-Duo Abor & Tynna an, das maßgeblich von Moderator Stefan Raab mit ausgewählt wurde. Das Lied der Geschwister ("Baller") ist eine deutschsprachige, elektrolastige Pop-Nummer mit einem markanten Refrain ("Ich ballalalalalalaler Löcher in die Nacht"). Mentor Raab hat den ESC-Sieg zum Ziel erklärt.