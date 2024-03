Eurovision Song Contest ESC-Teilnehmerfeld steht fest - Erste Favoriten

Deutschland ist Teil der "Big Five" - also der größten Geldgeber des ESC - und hat damit einen festen Platz beim Finale am 11. Mai. Zu den "Big Five" gehören auch Großbritannien, Spanien, Frankreich und Italien.

Der Künstler aus den Niederlanden dürfte besonders in Deutschland so einigen ein Begriff sein. Rapper Joost Klein tritt in diesem Jahr mit "Europapa" an. Der 26-Jährige stürmte vergangenes Jahr in Deutschland die Charts, als er gemeinsam mit dem Berliner Rapper Ski Aggu das bekannte Lied von Otto Waalkes "Friesenjung" in eine Techno-Version verwandelte. Beim diesjährigen Grand Prix tritt der Musiker mit seiner tanzbaren "Hymne an Europa" an.

Kontroverse um Israels Beitrag

Über dem selbsterklärt "unpolitischen" Musikevent hängt auch in diesem Jahr ein Schatten. Seit dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel Anfang Oktober befindet sich nach der Ukraine jetzt ein zweites ESC-Teilnehmerland im Krieg. Israels ESC-Teilnahme sorgte in einigen Ländern für Kritik und Boykottdrohungen. Einige Künstler hatten wegen des Gaza-Krieges einen Ausschluss Israels vom ESC gefordert.