Eurovision Song Contest Finnin singt "Ich komme" beim ESC in Basel

Der ESC wird in diesem Jahr zwischen dem 13. und 17. Mai in Basel ausgetragen. Um ins Finale zu gelangen, muss sich Vikman mit ihrem Lied zunächst im zweiten ESC-Halbfinale am 15. Mai durchsetzen.

Vikman war am Samstag die klare Favoritin des Publikumsvotums. Nach dem Sieg bei der finnischen Fernsehshow "Uuden Musiikin Kilpailu" (UMK) zeigte sie sich optimistisch: "Ich werde in der Schweiz Deutsch sprechen, und der Auftritt wird der Hammer", sagte sie. Sie werde Europa als "fabelhafte Finnin" in ihren Bann ziehen, kündigte sie an und fügte augenzwinkernd hinzu: "Und indem ich ein kleines bisschen sündig bin."