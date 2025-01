Der größte Musikwettbewerb der Welt mit mehr als 150 Millionen Zuschauern vor den Fernsehbildschirmen findet vom 10. bis 17. Mai in der St. Jakobshalle in Basel an der deutschen Grenze statt.

Hunziker (47), Brugger (31) und Studer (55) präsentierten sich bereits gemeinsam als Traum-Trio: "Zusammen zu moderieren braucht ja Energie, und das hat bei uns sofort geklappt", sagte Hunziker. Im Finale stehen sie zu dritt auf der Bühne, die Halbfinale bestreiten Studer und Brugger.