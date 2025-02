Eurovision Song Contest Heute beginnt Raabs Rettungsmission beim ESC-Vorentscheid

Der "Raabinator" und die Musikmeisterschaft Europas hatten einst eine innige Beziehung. "Wadde hadde dudde da?", Guildo Horn, Alf Igel, Max Mutzke, Lena, noch einmal Lena - man weiß gar nicht, wo man anfangen soll.

Fest steht, dass Raab (58) nach einer langen ESC-Pause wieder anfängt: Am heutigen Freitagabend (20.15 Uhr, RTL/RTL+) läuft die erste von mehreren Shows, in denen er den deutschen Beitrag für den Song Contest in Basel im Mai finden will. Name des Formats: "Chefsache ESC 2025".