Im Halbfinale sollen auch erstmals potenzielle Songs für den ESC gesungen werden. Bislang hatten sich die Künstler mit eigenen, älteren Liedern oder Coversongs präsentiert.

Der deutsche Vorentscheid ist in diesem Jahr auf vier Shows aufgeteilt. In den Vorrunden (RTL) entscheidet nur die Jury, wer weiter kommt. Im Finale (ARD) am 1. März hat dann das Publikum die Wahl. Die ARD und RTL kooperieren bei dem Format. Raab ist nach einer längeren ESC-Pause wieder mit an Bord.

Das ESC-Finale findet in diesem Jahr am 17. Mai in Basel statt.