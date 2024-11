Evakuierung aus Kabul: Ex-Entwicklungsminister: Positives Fazit zu Afghanistan

Es habe auch "keine ernsthaften Bedrohungen" der Ortskräfte in seinem Entscheidungsbereich gegeben, sagte Müller. Dies sei als Bilanz wichtig, weil es zeige, dass man sich keine falsche Gefährdungseinschätzung vorwerfen lassen müsse. Im Krisenstab seines damaligen Ministeriums sei ein Mitarbeiter an einem Herzinfarkt gestorben.

Ex-Minister Müller verteidigt Zusammenarbeit in damaliger Regierung

Das deutsche Entwicklungs-Engagement in Afghanistan gehe 100 Jahre zurück, bilanzierte der Ex-Minister. Millionen von Frauen seien unterrichtet worden, man habe mit deutschen Steuergeldern Schulen gebaut und 35 Krankenhäuser gebaut oder saniert. "Was die deutsche Entwicklungszusammenarbeit in Afghanistan geleistet hat, ist ein bleibender Wert", sagte Müller. Mit den anderen betroffenen deutschen Ministerien habe es "eine hervorragende Zusammenarbeit unter großem Druck" gegeben.