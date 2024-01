Evangelische Kirchengemeinden: Gebäudeampel“ steht fest

„Grüne“ Gebäude

Auf „grün“ steht die Ampel für die Christuskirche und das Gemeindezentrum Paulussaal in Rheinfelden sowie das Gemeindezentrum in Herten. Auch das Gemeindehaus an der Grenzacher Hauptstraße und die historische Dorfkirche sind „grün“ und werden damit in Zukunft von der evangelischen Landeskirche mitfinanziert.

Die Rheinfelder Christuskirche wird als einzige Kirche im Kirchenbezirk außerhalb des gesetzten Budgets des Kirchenbezirks weiter finanziert (sogenannte Joker-Kirche). Die Kirchengemeinde sieht damit die Möglichkeit, die Christuskirche nicht nur klimagerecht zu sanieren, sondern auch als zentral gelegene Kirche kirchlich und kulturell für Rheinfelden weiterzuentwickeln, wie Gerhard Zenke, Vorsitzender des Kirchengemeinderats der evangelischen Kirchengemeinde Rheinfelden, hocherfreut mitteilt.

„Gelbe“ Gebäude

Für einige Gebäude ist die Zukunft noch offen, also „gelb“. Dazu gehören das Gemeindezentrum in Karsau und die Pelagiuskirche in Dossenbach.

„Rote“ Gebäude

Die Johanneskirche in Minseln wird „rot“ eingestuft. Die Kirchengemeinde sieht Zenke zufolge aber trotzdem die Möglichkeit, die Johanneskirche auch ohne landeskirchliche Mittel in Zukunft zu erhalten. Die rot eingestuften Gemeinderäume in Warmbach wurden bereits aufgegeben und werden von der Kita genutzt.

In der Kategorie „rot“ stehen des Weiteren die Michaeliskirche in Dossenbach sowie das Bonhoefferhaus und die Friedenskirche in Wyhlen.

Kooperationsraum

Nachdem im März 2023 ein erster Vorschlag des Bezirkskirchenrats zur Gebäudeplanung vorgelegt worden war, hatte sich die evangelische Kirchengemeinde Rheinfelden zusammen mit den Kirchengemeinden Grenzach und Wyhlen, mit denen sie einen gemeinsamen Kooperationsraum bildet, auf den Weg gemeinsamer Beratungen und der Erarbeitung einer begründeten Rückmeldung zum bezirklichen Vorschlag gemacht.

„Die von der evangelischen Kirchengemeinde Rheinfelden erarbeiteten und mit Grenzach-Wyhlen abgestimmten Alternativvorschläge wurden im Bezirkskirchenrat berücksichtigt und zum großen Teil angenommen“, sagt Zenke. Weitere Diskussionen, auch in Gemeindeversammlungen, und daraufhin folgende Beschlüsse im Bezirkskirchenrat führten dann zu einer finalen Kategorisierung der Gebäude, die jetzt rechtsgültig für den gesamten Kirchenbezirk Markgräflerland abgeschlossen ist.

Klausurtagung

Die Kirchengemeinde Rheinfelden ist nach den Worten ihres Vorsitzenden in Gesprächen mit Kooperationspartnern über eine gemeinsame Nutzung ihrer Gebäude, um den Erhalt und die Finanzierung zu sichern. Dazu gehe der Kirchengemeinderat Ende Januar in Klausur. Vorschläge des Bezirkskirchenrats zur Kategorisierung der Pfarrhäuser würden im Frühjahr erwartet, hält Zenke fest.

Stichwort

„ekiba 2032“:

Aufgrund von gesellschaftlichen Veränderungen, Mitgliederschwund, Vakanzen und Ruhestandswellen hat die evangelische Landeskirche Baden im Herbst 2021 den Strategieprozesses „ekiba 2032“ begonnen. Bis ins Jahr 2032 sollen in den Bereichen Finanzen, Personal und Gebäuden 30 Prozent eingespart werden. Dazu wurden Kirchen und Gemeindezentren in drei Kategorien (grün, gelb, rot) eingestuft, die sogenannte Gebäudeampel.