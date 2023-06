Vor allem Menschen, die auf dem Land leben, fühlten sich oft abgehängt und "als Hinterwäldler belächelt". "Immer wieder höre ich, dass sie sich so gar nicht wiederfinden in all den Debatten", sagte Steinmeier - "dass sie sich wünschen, ihre Bedürfnisse würden ernster genommen, als legitim anerkannt". Er forderte: "Es muss uns gelingen, die Vielfalt von Lebensentwürfen in unserem Land zu respektieren."

Das sei mehr als nur eine Frage des guten Stils, es sei "eine Frage, die den Kern der Demokratie berührt", betonte der Bundespräsident. "Wenn größere Gruppen sich dauerhaft nicht wiederfinden, dann beginnt Zustimmung zur Demokratie zu bröckeln."