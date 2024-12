Evonik Rheinfelden: Jörg Falkenberg folgt auf Hermann Becker

In seiner Zeit als Standortleiter von Evonik in Rheinfelden habe Hermann Becker zahlreiche Projekte und Initiativen entwickelt, die den Standort nachhaltig verändert hätten, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. So wurde beispielsweise unter seiner Führung der Zukunftsdialog für den Standort ins Leben gerufen, bei dem gemeinsam mit der Belegschaft der Standort unter den Aktionssträngen Geschäftsentwicklung, Prozess- und Organisationsexzellenz sowie den Themen Klimaneutralität, Digitalisierung und Sicherheit weiterentwickelt wurde. Diese Aktivitäten mündeten insbesondere in den Bau von drei neuen Anlagen und den Gründungen verschiedener Kooperationen mit externen Partnern, die in Zukunft zu weiteren Veränderungen führen werden.

Jörg Falkenberg Foto: zVg/Evonik

Jörg Falkenberg, der die Leitung in Rheinfelden übernehmen wird, war laut Pressemitteilung zuletzt in leitender Funktion im Bereich Operational Performance bei der Produktion & Technik der Division Smart Materials tätig. Nach seinem Abschluss als Diplom-Ingenieur in Chemietechnik an der Universität Dortmund begann der gebürtige Wilhelmshavener 1999 seine Laufbahn als Projektingenieur in Essen bei der damaligen Th. Goldschmidt AG. Ab 2004 übernahm er eine Reihe von Führungsfunktionen in technischen und betrieblichen Bereichen an den Standorten Essen, Krefeld und Hanau. Zwischen 2012 und 2014 sammelte er mit der Leitung des Engineerings für ein Investitionsprojekt in China internationale Erfahrung im Projektmanagement. 2016 wechselte er nach Schanghai um die Leitung von Process Technology & Engineering Asia Pacific North zu übernehmen. Dabei wirkte er bei der Etablierung zweier Standorte mit.