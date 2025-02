Ex-Bildungsministerin liefert Einblicke: Wenn Schule in Stetten Geld erhält, es aber nicht ausgeben darf

„Ein öffentliches Interesse an der Bildungspolitik gibt es in der Regel nur bei Problemen“, sagte Bettina Stark-Watzinger bei einer FDP-Veranstaltung im Möbelhaus Koesler: „Die Wirtschaft stottert.“ In diesem Zusammenhang erinnerte die FDP-Politikerin an die „Ruck-Rede“ von Bundespräsident Roman Herzog im Jahr 1997. Man müsste sich einen Ruck geben und wieder in die Hände spucken. „Der Staat lebt von den Menschen und nicht umgekehrt“, meinte sie. Schließlich sei es die Wirtschaft, die Arbeitsplätze und Wohlstand schaffe.