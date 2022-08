Ex-Landwirtschaftsminister Bosnien-Repräsentant Schmidt mit Wutausbruch

Gorazde - Der ehemalige Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hat in seinem heutigen Arbeitsgebiet Bosnien-Herzegowina mit einem Wutausbruch für Aufsehen gesorgt. Bei einem Besuch in der Kleinstadt Gorazde polterte der 64-Jährige am Mittwoch in englischer Sprache: "Rubbish, full rubish. I am rid of this." (in etwa: "Unsinn, völliger Unsinn. Ich habe genug davon.") Schmidt - heute Hoher Repräsentant der Internationalen Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina - fuhr fort: "Ich habe diese Situation satt. Jeder gibt jedem die Schuld. Freunde, so kommt man nicht nach Europa!" Aufnahmen des Auftritts machten im Internet die Runde.