Ex-RAF-Terroristin: Nach Festnahme von Klette: Ermittlungen weiter intensiv

"Keine konkrete Gefährdungslage"

Klette war am Montag in Berlin-Kreuzberg verhaftet worden. Nach ihren Komplizen, den Ex-RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg, wird intensiv gefahndet. Die beiden könnten sich auch in Berlin aufhalten, vermuten die Ermittler. Garweg und Staub stehen auf der "Europe's Most Wanted-Liste", mit deren Hilfe europaweit nach Schwerstkriminellen und Terroristen gesucht wird, ganz oben. Trotz der Waffenfunde besteht für Berlin "keine konkrete Gefährdungslage", wie das Landeskriminalamt Niedersachsen am Donnerstagabend klargestellt hatte.