Becker erzählte: "Es war natürlich eine Herausforderung, das in den letzten Monaten geheim zu halten, weil ich leider - oder manchmal auch zum Glück - eine öffentliche Person bin. Ich werde auf Schritt und Tritt verfolgt. Man muss aber die ersten drei Monate abwarten, damit eben auch alles bleibt und gesund ist und es der Frau gut geht."

Becker hatte am Sonntag bei Instagram ein Video seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro mit sichtbar gewölbtem Bauch veröffentlicht. "A tiny miracle is on the way… The best is yet to come", hieß es dazu (Deutsch: Ein kleines Wunder ist auf dem Weg... Das Beste kommt noch). Auch Beckers Kanzlei bestätigte inzwischen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass die 34-Jährige ein Kind erwartet.