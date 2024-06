Ex-Umweltminister gestorben: Klaus Töpfer: Vom Mister Umwelt zum Mister Nachhaltigkeit

Dass sie eng zusammengehören, davon war Töpfer spätestens seit seiner Arbeit als Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) überzeugt. Von 1998 bis 2006 leitete er sozusagen das Umweltministerium der Welt in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Das Leben der Menschen dort beeindruckte ihn tief. Sein Credo war: Armut ist Gift für die Umwelt, und Umweltschutz sichert die Lebensqualität kommender Generationen. Aus "Mister Umwelt", wie er früher oft genannt wurde, war "Mister Nachhaltigkeit" geworden.

Einer der profiliertesten Umweltpolitiker der Union

Auch nach seiner Rückkehr 2006 blieb er in der deutschen Öffentlichkeit präsent. Er hielt Vorträge, ging in Talkshows, war in der Ethikkommission für Atomenergie aktiv und an der Gründung des Forschungszentrums für Nachhaltigkeit IASS in Potsdam beteiligt.

Auch seiner Partei ließ Töpfer keine Ruhe - er blieb einer der profiliertesten Umweltpolitiker der Union. Als 2019 der Klimaschutz ganz nach oben auf die Agenda rückte, attestierte Töpfer seinen Christdemokraten "viel Luft nach oben" bei diesem Thema und stellte eben erst getroffene Richtungsentscheidungen der Union öffentlich infrage.