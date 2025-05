Berlin - Entertainer Thomas Gottschalk hat im TV das Ende seiner Show-Karriere in der Samstagabendunterhaltung im Fernsehen bekanntgegeben. "Ich werde am nächsten Sonntag (18. Mai) 75 und das ist für einen Moderator der Punkt, wo man sagen sollte, man nimmt sich selber raus", sagte der 74-Jährige in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.