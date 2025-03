Es war das einzige Konzert des US-Amerikaners in Deutschland. Begleitet wurde er von einer Band um das Münsteraner Blues-Urgestein Erkan Özdemir mit seinen beiden Söhnen Kenan an der Gitarre und Levent am Schlagzeug, berichtet der Verein „Exbluesive“ im Nachgang. Der Italiener Alberto Marsico, einer der „angesagtesten Hammond-Organisten unserer Zeit“, komplettierte die Gruppe, heißt es weiter.