Prag - Vom Aussehen her erinnert das neugeborene Exoten-Tier an einen Tannenzapfen: Der Zoo in Prag freut sich über ein Schuppentier-Baby. Das Weibchen Run Hou Tang brachte das nur rund 140 Gramm schwere Kind in der Nacht zu Montag zur Welt, wie ein Sprecher des tschechischen Tierparks mitteilte. Für die Geburt habe sich die Mutter unter einer großen Wurzel im Schuppentier-Gehege versteckt und sei damit außerhalb der Reichweite der Videokameras gewesen.