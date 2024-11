Experiment mit Futterboxen Meisen lernen nach Umzug von ihren neuen Nachbarn

Wie die Forschenden in der Fachzeitschrift "PLOS Biology" schreiben, fingen sie für ihre Experimente mehrere wildlebende Kohlmeisen (Parus major). Diese wurden in Gruppen unterteilt, die in verschiedenen Volieren lebten.

Einige der Tiere wurden als sogenannte Tutor-Vögel ausgebildet. Sie lernten, wie man am besten an Futter in einer Futterbox kommt, indem man eine Tür verschiebt. Als sie in ihre Voliere zurückgebracht wurden, schauten sich die anderen Meisen dort den Trick ab.