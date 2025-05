Die starke Explosion erschütterte ein größeres Umfeld und richtete schwere Schäden an, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Mehrere Gebäude wurden beschädigt, Fensterscheiben gingen zu Bruch. Am schwersten betroffen war die Fruchtbarkeitsklinik "American Reproductive Centers". Die Klinik-Leitung sprach in einer Mitteilung auf Facebook von einem "tragischen Vorfall". Ein Fahrzeug sei auf einem Parkplatz nahe der Klinik explodiert. Mitarbeiter seien nicht verletzt worden, hieß es. Auch der Laborbereich mit Embryonen und anderen Materialien habe keinen Schaden genommen.