Extra-Kennzeichnung Klöckner bringt Verordnung für Nutri-Score auf den Weg

Die Verbraucherorganisation Foodwatch mahnte zügige weitere Schritte an. Nach der langen Hängepartie liege es auch noch in der Hand des Bundesrats, dafür zu sorgen, dass der Nutri-Score endlich in die Supermarktregale komme, sagte Foodwatch-Expertin Luise Molling der dpa. "Die Bundesländer dürfen jetzt die verbraucherfreundliche Kennzeichnung nicht blockieren." Viele EU-Länder hätten die "Nutri-Score-Ampel" schon eingeführt, viele Verbraucher wollten sie und auch immer mehr Lebensmittelunternehmen.

Eine erweiterte Nährwertkennzeichnung ist europarechtlich nur als "staatliche Empfehlung" möglich, wie das Ministerium erläuterte. Klöckner will sich aber für ein EU-weit einheitliches System einsetzen - dies könnte dann über eine Änderung der EU-Verordnung auch verpflichtend eingeführt werden. Die Ministerin will diese Frage in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 zum Thema machen. Nutri-Score wird bereits in Frankreich und Belgien genutzt, in einigen weiteren EU-Ländern wird darüber diskutiert.