Extrem-Frühchen im „Eli“: Elisa hat es geschafft

Nur 23 Schwangerschaftswochen und vier Tage hatte das Baby im Bauch seiner Mama zum Wachsen gehabt, bevor es per Notkaiserschnitt zur Welt kam. Das kleine Mädchen war knapp 17 Wochen zu früh dran.

Extrem Frühgeborene mit so einem geringen Geburtsgewicht sind immer eine besondere Herausforderung. Das Perinatalzentrum Level 1 des St. Elisabethen-Krankenhauses sei in der Lage, diese Extremfrühchen eins zu eins zu betreuen. Das bedeutet, dass eine Kinderpflegefachkraft ausschließlich dieses Frühchen betreut, wie die Kreiskliniken in einer Pressemitteilung betonen. Zeit, die dem Kind im Mutterleib verwehrt blieb, muss nun im Inkubator nachgeholt werden. Für die Eltern und auch die Pflegenden eine Zeit voll Hoffen und Bangen, voller Fort- und Rückschritte, voller Hürden, die es zu meistern gilt. Die ganze Station des St. Elisabethen-Krankenhauses lebt in so einem Fall mit und betreut nicht nur das Frühchen, sondern auch die Eltern. Diese verbringen viele Wochen und Monate im Krankenhaus. Die Pflegekräfte, die mit den Eltern durch diese schwierigen Zeiten gehen, werden enge Vertraute.