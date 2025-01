«Extremes Feuerwetter» Los Angeles rüstet sich für erneute Brände

"Packt Notfalltaschen" - Trotz Fortschritten steigt Bedrohung

In den vergangenen Tagen waren kühlere Temperaturen und abflauende Winde den Einsatzteams zu Hilfe gekommen. Das "Eaton"-Feuer nahe der Stadt Pasadena war Behörden zufolge zu 81 Prozent unter Kontrolle, das "Palisades"-Feuer am Westrand von Los Angeles zu 52 Prozent.

Doch nun fordern Behörden die Menschen in der Region wieder auf, Vorsichtsmaßnahmen für den Ernstfall zu treffen. So sollen Anwohner unter anderem Notfalltaschen packen, ihre elektronischen Geräte aufladen und sich von Bäumen und Stromleitungen fernhalten.

Der designierte Präsident Trump sagte Los Angeles unterdessen seinen Besuch zu. Er erklärte am Vorabend seiner Vereidigung vor Anhängern in Washington: "Ich werde am Freitag dahin reisen. Wir beten für euch alle." Er versprach, den betroffenen Gebieten in Kalifornien beim Wiederbau zu helfen. "Wir richten es wieder her."