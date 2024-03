Extremismus: Bericht: 100 Rechtsextremisten arbeiten für AfD im Bundestag

Die Fraktion wies den Bericht scharf zurück und sprach von einer Kampagne. "Das ist so lächerlich, an den Haaren herbeigezogen", sagte Weidel bei einem Presse-Statement am Dienstag in Berlin vor einer Sitzung der Bundestagsfraktion. Es gehe darum, "die AfD weiter zu diskreditieren".

Chrupalla nannte die Recherchen zu den Mitarbeitern diffamierend. Die Beschäftigten seien intern von der Fraktion geprüft worden "und alle, die hier arbeiten, die einen Hausausweis besitzen, sind auch vom Bundestag geprüft. Das sind unbescholtene Bürger, gegen die nichts vorliegt". Chrupalla wies darauf hin, dass auch er in Sachsen einem AfD-Landesverband angehöre, der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde. "Was bin ich für Sie?", fragte er die anwesenden Journalisten.