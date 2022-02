Extremismus Bis jetzt kein Terrorkämpfer ausgebürgert

Um in Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis als Schutzberechtigter zu erhalten, ist eine wasserdichte Identitätsklärung, etwa indem der Asylbewerber einen Pass vorlegt, auch jetzt schon nicht zwingend notwendig. Anders sieht es bei der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis aus, die Voraussetzung für eine mögliche spätere Einbürgerung ist.

"Von Identitätsklärung nicht absehen"

Hierzu hatte das Bundesinnenministerium, an dessen Spitze damals noch Horst Seehofer (CSU) stand, im August noch ein Schreiben an die Landesregierungen geschickt. Darin wurde - auch mit Hinweis auf die seit 2015 eingereisten Flüchtlinge - ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der im Aufenthaltsrecht vorhandene Ermessensspielraum in der Regel hier so ausgelegt werden müsse, "dass von einer Identitätsklärung nicht abgesehen wird".

Das müsse auch nach dem Regierungswechsel so bleiben, meint der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm. "Die von der Ampel-Koalition geplante Identitätsklärung durch Versicherung an Eides statt ist eine absolute Farce", sagt der CDU-Politiker "Sie darf so nicht kommen, denn sie ist ein Einfallstor für Lügner und Verbrecher." Schließlich könne sich ein Zuwanderer in diesem Fall eine neue Identität konstruieren, "der Staat hat kaum eine Chance dies zu widerlegen". Das damit verbundene Sicherheitsrisiko dürfe nicht unterschätzt werden, warnt der Bundestagsabgeordnete. "Die Ampel-Koalition verabschiedet sich hier von dem grundlegenden Konsens in unserem Land, nämlich dass der deutsche Staat wissen muss, wer hier lebt."