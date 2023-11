Kriminalität: Mutmaßlicher Rechtsextremist wegen Anschlagsplänen in U-Haft

Waffen und Munition sichergestellt

Die Ermittlungen gegen den 18-Jährigen laufen den Angaben zufolge seit mehreren Monaten. Ihm werde zur Last gelegt, "einen Anschlag auf das Leben anderer vorbereitet haben", erläuterten die Ermittlungsbehörden. Die hessische Polizei habe am 15. November die Wohnräume des Beschuldigten durchsucht. Dabei seien zahlreiche digitale Speichermedien wie Computer, Mobiltelefone sowie Waffen und Munition sichergestellt worden. Am 16. November habe ein Jugendrichter am Amtsgericht Frankfurt Untersuchungshaft angeordnet.