Extremismus: Experte: Migranten nicht per se anfällig für Radikalisierung

Endres äußerte sich nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag in Solingen, wollte sich aber nicht auf den Einzelfall beziehen. In Solingen hatte am Freitag ein 26-jähriger Syrer drei Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere verletzt.

Was begünstigt eine Radikalisierung?

Lebenskrisen hätten zwar die allermeisten Menschen irgendwann mal, aber nicht alle seien in solchen Zeiten in der Lage sich vor extremistischem Gedankengut zu schützen. "Sie sind also ansprechbar für Strukturen, die ihnen eine vermeintlich relativ leichte Erklärung für diese Lage geben und natürlich auch einen Ausweg aufzeigen."